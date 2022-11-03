سيدة تنجب مولودتها داخل تاكسي وتتلقى صدمة كبيرة

وكانت فرح قد بدأت للتو رحلتها التي يبلغ طولها 13 ميلاً إلى المستشفى عندما شعرت بآلام المخاض.

وقالت: "ماء الجنين تدفق بعد 5 دقائق من الرحلة، وسألني السائق إن كنت أريده أن يتوقف، لكنني طلبت الاستمرار لأنني اعتقدت أنني سأصل المستشفى قبل أن تولد".

واتصل سائق التاكسي بالمستشفى للإبلاغ عن الحالة، وقالت فرح: "عندما وصلنا إلى المستشفى، كانت القابلات تنتظرن وصدمن".