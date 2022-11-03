سيدة تنجب مولودتها داخل تاكسي وتتلقى صدمة كبيرة
أنجبت سيدة بريطانية تدعى فرح طفلتها الجديدة نايا داخل سيارة أجرة خلال تنقلها مؤخرا وسط البلاد.
وفاجأ المخاض فرح أثناء تواجدها داخل سيارة الأجرة بمقاطعة باكينغهامشير، فما كان منها إلا أن وضعت طفلتها.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فرح، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، أنجبت بشكل غير متوقع في التاكسي أثناء توجهها للمستشفى لإجراء فحص روتيني.
وكانت فرح قد بدأت للتو رحلتها التي يبلغ طولها 13 ميلاً إلى المستشفى عندما شعرت بآلام المخاض.
وقالت: "ماء الجنين تدفق بعد 5 دقائق من الرحلة، وسألني السائق إن كنت أريده أن يتوقف، لكنني طلبت الاستمرار لأنني اعتقدت أنني سأصل المستشفى قبل أن تولد".
واتصل سائق التاكسي بالمستشفى للإبلاغ عن الحالة، وقالت فرح: "عندما وصلنا إلى المستشفى، كانت القابلات تنتظرن وصدمن".
وأضافت فرح وهي أم لابن آخر بعمر 15 عاما يدعى كايرو: "لقد كان سرياليًا. لم يكن لدي فرصة لأكون خائفة".
وبعد أيام من الولادة، كانت الصدمة، حيث ادعت فرح أنها تلقت فاتورة من شركة سيارات الأجرة تضمنت فاتورة رسوم تنظيف تزيد عن 100 دولار إضافة إلى قيمة التوصيل بسيارة الأجرة وهي 34 دولارًا.
وعلقت قائلة: "أتفهم أنني أحدثت فوضى، لكن من الوقاحة بعض الشيء أن يتم تغريمي هذا المبلغ".