عرض عسكري نسائي مهيب يخطف الأضواء في السعودية
خطف عرض عسكري نسائي مهيب الأضواء في السعودية، بعد أن نجحت مئات الخريجات في تجاوز دورة تأهيل عسكرية بنجاح.
وحظي العرض العسكري الذي قدمته 600 خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة للنساء في كلية الملك فهد الأمنية، بمتابعة عالية بعد أن نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أن تلقت العسكريات السعوديات الشابات، شهادات تخرج وتكريم من الكلية، واحتفلنَّ مع أسرهنَّ بالمناسبة، انهالت عليهن عبارات الإشادة والثناء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
وشهد حفل التخرج الذي أقيم يوم أمس الإثنين، مسيراً انضباطياً للخريجات أمام المنصة الرئيسية التي تواجد فيها ضباط كبار، حيث أدَّين التحية العسكرية.
كما قدمت عدد من الخريجات، عروضاً فردية وجماعية لإطلاق النار على الأهداف وإصابتها، والقتال القريب والدفاع عن النفس دون سلاح، بجانب ترديد نشيد وطني.
ووفق بيان رسمي، حصلت المتدربات خلال الدورة التدريبية، على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني الذي بلغ عدد الخريجات منه نحو خمسة آلاف عسكرية.