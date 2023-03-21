عرض عسكري نسائي مهيب يخطف الأضواء في السعودية

وشهد حفل التخرج الذي أقيم يوم أمس الإثنين، مسيراً انضباطياً للخريجات أمام المنصة الرئيسية التي تواجد فيها ضباط كبار، حيث أدَّين التحية العسكرية.

كما قدمت عدد من الخريجات، عروضاً فردية وجماعية لإطلاق النار على الأهداف وإصابتها، والقتال القريب والدفاع عن النفس دون سلاح، بجانب ترديد نشيد وطني.

ووفق بيان رسمي، حصلت المتدربات خلال الدورة التدريبية، على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني الذي بلغ عدد الخريجات منه نحو خمسة آلاف عسكرية.