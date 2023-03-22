الحكومة العراقية تحذر من الإفطار العلني في رمضان أو المجاهرة به
حذرت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، المواطنين من الإفطار العلني أو الإجهار به خلال شهر رمضان المبارك.
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان بمناسبة حلول الشهر المبارك، إن "كل من يفطر بشكل علني أو يجاهر بذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والقضائية".
"القرار يهدف إلى حفظ الأمن الداخلي، والحفاظ على قدسية رمضان والتقاليد الاجتماعية والعشائرية في البلاد"
وزير الداخلية العراقي
وأكد الشمري "إغلاق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية".
كما أعلن "إغلاق المطاعم والمقاهي والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصولياً من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار".
وأشار الوزير إلى أن "القرار يهدف إلى حفظ الأمن الداخلي، والحفاظ على قدسية رمضان والتقاليد الاجتماعية والعشائرية في البلاد" بحسب تعبيره.