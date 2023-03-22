الحكومة العراقية تحذر من الإفطار العلني في رمضان أو المجاهرة به

حذرت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، المواطنين من الإفطار العلني أو الإجهار به خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان بمناسبة حلول الشهر المبارك، إن "كل من يفطر بشكل علني أو يجاهر بذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والقضائية".