خبير سعودي: "الأطباق الطائرة موجودة منذ آلاف السنين"

أكد أستاذ المناخ في المملكة العربية السعودية، عبدالله المسند، أن الأطباق الطائرة موجودة بالفعل، ومنذ آلاف السنين.

واستشهد خبير الطقس المسند، بآيات من القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه وبالنظر في تفسيرات لآيات معينة في القرآن، سيتضح وجود "دواب" أخرى، وصفها العديد من المفسرين أنها لا تشبه الإنس أو الجن أو الحيوانات، وهي مختلفة عنهم.

وأكد في لقاء إعلامي مع برنامج "المرصد" أن وجود كائنات أخرى غير الإنسان، بغض النظر عن طبيعتها، ليس ترفا علميا، بل حقيقة جاء بها القرآن، وأوردتها تفاسير عديدة.