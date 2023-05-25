جهاز "الجسر الرقمي" يعيد لهولندي القدرة على المشي

وبقي أوسكام، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان يزور الصين وقت تعرّضه للحادث، عاجزًا عن الحركة لـ10 أعوام.

وأوجد "الجسر الرقمي"، فريق من علماء الأعصاب في سويسرا عملوا في برنامج طويل الأمد لتطوير أجهزة ترتبط بالدماغ والآلة للتغلب على الشلل، ويهدف المشروع إلى استخدام الإشارات اللاسلكية لإعادة توصيل الدماغ بالعضلات عند كسر أعصاب الحبل الشوكي.