جهاز "الجسر الرقمي" يعيد لهولندي القدرة على المشي
استطاع رجل هولندي أصيب بحالة شلل جراء حادث دراجة عام 2011 من المشي بعد أن زرع الأطباء جهازًا يقرأ موجات دماغه ويرسل تعليمات لعموده الفقري لتحريك العضلات، أطلق عليه العلماء، جهاز "الجسر الرقمي".
وكان الهولندي جيرت جان أوسكام، تعرَّض لكسر في الرقبة بعد حادث مروري، إذ قال الأطباء آنذاك إنه لن يتمكن من المشي مجددًا، لكنه يصعد السلالم الآن، كما يمشي لنحو 100 متر في كل محاولة، منذ زرع له الجهاز، الذي يسمح بحركات شبه طبيعية يتم التحكم فيها من خلال التفكير، وتحفز الإشارات العضلات اللازمة لثني الورك والركبة والكاحل، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبقي أوسكام، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان يزور الصين وقت تعرّضه للحادث، عاجزًا عن الحركة لـ10 أعوام.
وأوجد "الجسر الرقمي"، فريق من علماء الأعصاب في سويسرا عملوا في برنامج طويل الأمد لتطوير أجهزة ترتبط بالدماغ والآلة للتغلب على الشلل، ويهدف المشروع إلى استخدام الإشارات اللاسلكية لإعادة توصيل الدماغ بالعضلات عند كسر أعصاب الحبل الشوكي.
وثبَّت الجراحون أقطابًا كهربائية على دماغ أوسكام، تكتشف النشاط العصبي عند محاولة تحريك العضلات، وتتم معالجة القراءات بواسطة خوارزمية تحولها إلى نبضات يتم إرسالها إلى أقطاب كهربائية أخرى في عموده الفقري.
وتعمل تلك النبضات على تنشيط الأعصاب في العمود الفقري، وتشغيل العضلات لإنتاج الحركة المقصودة.