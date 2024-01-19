باحث سعودي يثير الجدل بكشفه سبب وفاة عنترة بن شداد
كشف باحث تاريخي سعودي معروف، عن كون مرض الربو التنفسي المعروف، هو من فتك بالشاعر والفارس العربي الشهير عنترة بن شداد العبسي، الذي يسود اعتقاد كبير بأنه قضى مقتولاً في إحدى المعارك بما يليق بالفرسان.
وقدم الباحث السعودي عبدالعزيز الفيصل، في أحدث ظهور تلفزيوني له، جزءًا من بحث تاريخي أدبي أعدّه سابقًا، توصل فيه لكون بن شداد قد مات متأثرًا من الغبار، حيث كان يعاني من الحساسية في الصدر أو الربو.
ويتناقل عشاق التاريخ الرواية الجديدة للباحث السعودي حول بطلهم المفضل عنترة، وسط ردود فعل مختلفة، حيث يبدي البعض اندهاشه من النتيجة التي وصل لها البحث التاريخي ويتمسك آخرون برواية مقتل بطلهم في المعركة.
ويقول الفيصل في لقاء بثته القناة السعودية الرسمية، إنه أكثر من اهتم بمكان إقامة عنترة وقبيلته، وألف كتابًا في ذلك، تناول فيه حروب عنترة وحياته، مفندًا الرواية التي تقول بمقتل عنترة على يد أحد الفرسان.
وأضاف الفيصل أن الفارس الذي يزعم في أبيات شعر أنه قتل عنترة، كان في الثمانين من عمره حينها، فكيف يستطيع بهذا العمر قتل فارس مثل عنترة المعروف بقوته وبأسه.
ويوضح الفيصل أنه تتبع حياة عنترة وفقره في آخر عمره وشيخوخته وقلة ماله، ثم توصل إلى أنه مات بسبب الغبار، مضيفًا: "يبدو أن لديه ربوًا (مرض تنفسي معروف)، هذه النقطة التي اهتديت بها من خلال ما استرشدت به".
وعاش عنترة وقبيلته في منطقة تقع اليوم بين المدينة المنورة والقصيم، وقد ترك الكثير من القصائد التي تخلد سيرته كفارس شجاع وعاشق وفيّ لابنة عمه، التي عانى كثيرًا بهدف الظفر بها زوجة.
ويحمل عبدالعزيز بن محمد الفيصل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والدكتوراة في الأدب والنقد من جامعة الأزهر، منذ العام 1978، ويعد من الباحثين البارزين في الأدب والنقد وتحقيق التراث، وله في تلك التخصصات مؤلفات كثيرة.