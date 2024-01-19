باحث سعودي يثير الجدل بكشفه سبب وفاة عنترة بن شداد

كشف باحث تاريخي سعودي معروف، عن كون مرض الربو التنفسي المعروف، هو من فتك بالشاعر والفارس العربي الشهير عنترة بن شداد العبسي، الذي يسود اعتقاد كبير بأنه قضى مقتولاً في إحدى المعارك بما يليق بالفرسان.

وقدم الباحث السعودي عبدالعزيز الفيصل، في أحدث ظهور تلفزيوني له، جزءًا من بحث تاريخي أدبي أعدّه سابقًا، توصل فيه لكون بن شداد قد مات متأثرًا من الغبار، حيث كان يعاني من الحساسية في الصدر أو الربو.

ويتناقل عشاق التاريخ الرواية الجديدة للباحث السعودي حول بطلهم المفضل عنترة، وسط ردود فعل مختلفة، حيث يبدي البعض اندهاشه من النتيجة التي وصل لها البحث التاريخي ويتمسك آخرون برواية مقتل بطلهم في المعركة.