لماذا تعد فنلندا أسعد دولة في العالم؟

تتصدر فنلندا مؤشر السعادة العالمي عامًا بعد عام، ويُجمع السياح الذين يزورون البلاد أن الفنلنديين يستمتعون بملذات الحياة البسيطة، مثل: الهواء النقي، والمياة العذبة، والغابات، ما يجعلهم أكثر سعادة من الشعوب الأخرى.

وبحسب موقع "visit Finland"، يوجد 6 أسباب تجعل فنلندا من أسعد دول العالم، والتي ستكتشفها بنفسك عند زيارتها:

الاسترخاء بأمان

في فنلندا مستويات منخفضة من الجريمة والفساد، كما أن الثقة مكتسبة بين الحكومة والشعب؛ ما يعمل على خلق مجتمع فاعل.

ويقول خبراء في مجال السياحة إن الشعور بالأمان يمتد لزوار فنلندا، الذين يشعرون بأنهم في موضع ترحيب من السكان الأصليين.