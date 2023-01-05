حتى لا يفترقا.. هندي يصمم دمية سيليكون على شكل زوجته المتوفاة

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تاباس سانديليا (65 عامًا) زوجته إندراني، التي توفيت في 4 مايو/ أيار 2021 خلال الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا عن عمر 59 عامًا.

وكلف سانديليا نحاتًا بصنع تمثال من السيليكون لشريكة حياته لمدة 39 عامًا التي توفيت منذ عدة أشهر، ويضع الدمية الآن على الأريكة في المكان المفضل لإندراني، وهي ترتدي الساري والمجوهرات الذهبية وشعرها الذي يقوم بتصفيفه بنفسه.

وشرح تاباس السبب وراء عمل هذه الدمية، قائلًا إنه "أثناء زيارته لمعبد هندوسي مع زوجته الراحلة قبل سنوات من وفاتها، اندهشا من تمثال نابض بالحياة لشخصية دينية".

وقالت إندراني عندها ساخرة إنها "إذا ماتت قبله، فإنها ترغب في الحصول على تمثال مماثل لها".

وفي الأشهر التي أعقبت وفاة إندراني وأثناء زيارة تاباس لنفس المعبد، تذكر تعليق زوجته وأراد أن يحقق رغبتها.