بنك HSBC البريطاني يعلن تبنيه عمليات "التحول الجنسي" لموظفيه

تلقى بنك HSBC البريطاني، أحد أكبر بنوك أوروبا، الثناء بعد إعلانه رسميا عن دفعه جميع التكاليف لموظفيه الراغبين في الخضوع لعملية تغيير الجنس، وذلك اعتبارا من مطلع 2023.

وأفاد البنك كذلك في بيانه بأن شركاء الموظفين من زوجات وأزواج وكذلك الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، يمكنهم كذلك التقدم للحصول على تكاليف عملية تغيير الجنس أيضا.

وبحسب موقع "ذا ميرور" البريطاني، يسعى مدراء البنك لتكثيف جهودهم لتشجيع "الأعضاء المتحولين" و"المثليين" على أن "يعبروا عن أنفسهم بشكل حقيقي".

كما أكد البنك أنه على إدراك أن الخلل الجنسي، هو تعريف يتلخص في أن "شخصا لا يستطيع التوافق مع جنسه البيولوجي، وهو حالة طبية معترف بها".

وسيغطي البنك تكاليف العملية لموظفيه الراغبين في التحول بدءا من التشخيص إلى علاج الصحة العقلية والنفسية والاستشارات الهرمونية، وكذلك علاج النطق وإزالة الشعر والجراحة نفسها.

وفي عام 2017، قال HSBC أنه ما عاد بحاجة للتأكيد على جنس موظفيه، وأصبح أكثر شمولا للمتحولين جنسيا والمثليين، ويمكن استخدام أكثر من رمز للتعريف بالجنس مثل Mx وM وMre وMisc.

وعاد البنك للتأكيد في هذا العام أن الوظائف لديه صارت تتسع لاختلاف الجنس ولمجتمع المتحولين جنسيا والمثليين.