المسلمون في ألمانيا يعانون من تحيّز متزايد ضدهم‎

خلصت لجنة مستقلة ألمانية في تقرير أصدرته يوم الخميس، إلى أن ما يعانيه مسلمون من "تمييز متزايد في المجتمع الألماني" يستدعي اتخاذ إجراءات لمكافحة الكراهية والتحيّز ضدّهم.

واعتبرت اللجنة المستقلة التي كلّفتها الحكومة بهذه المهمة، أن المسلمين "هم إحدى الأقليات الأكثر تعرضاً للضغوط" في ألمانيا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بعد تلقيها التقرير، إن "كثيرين من المسلمين البالغ عددهم 5,5 ملايين في ألمانيا يعانون من التهميش والتمييز في حياتهم اليومية، بما في ذلك الكراهية والعنف".