تفاعل يمني واسع مع نجاح عملية فصل التوأم السيامي "سلمان وعبدالله" بالسعودية

احتفى اليمنيون بمختلف شرائحهم الاجتماعية، خلال الساعات الماضية، بنجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني، التي أجريت لهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض.

وتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بكل ما يتعلق بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني، المعروفان بالتوأم سلمان وعبدالله.

وتفاعل اليمنيون مع نجاح العملية بشكل كبير وعلى نطاق واسع، عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر وتداول الصور والمقاطع المرئية، للتوأم والفريق الطبي، الذي أجرى لهما العملية، التي استمرت لأكثر من 8 ساعات.

وأطلق اليمنييون وسم (#فصل_التوأم_اليمني)، ونشروا من خلاله العديد من التدوينات والتغريدات التي عبرت عن السعادة والفرح، لنجاح العملية وفصل التوأم وخروجهما من غرفة العمليات بسلامة وصحة جيدة.

وعبر آخرون عن الثناء والشكر والإشادة للطاقم الطبي الذي أشرف على إجراء العملية، بالإضافة عبارات العرفان إلى قيادة المملكة العربية السعودية، ومراكزها ومؤسساتها الخيرية والإغاثية والإعمارية.

وباركت الحكومة اليمنية، نجاح عملية فصل التوأم السيامي، عبر تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حيث قال: "نبارك نجاح عملية فصل التوأم السيامي سلمان وعبدالله، أبناء يوسف عيد محمد الملاحي من محافظة الجوف، في ثامن عملية لفصل توائم سيامية يمنية، يجريها البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، تأكيدا لدور المملكة الريادي، وأياديها البيضاء في العمل الإنساني، على مستوى اليمن والمنطقة والعالم".