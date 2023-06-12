الأمم المتحدة: التمييز بين الجنسين لم يتحسن خلال العقد الماضي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن عدم المساواة بين الجنسين ظل يراوح مكانه على مدى العقد الماضي، ما أدى إلى إعاقة تمكين المرأة مجتمعيًّا.

وأشارت نتائج بحث أجرته المنظمة الدولية إلى أن التحيزات والضغوط الثقافية استمرت في إعاقة تمكين المرأة، وجعلت من غير المرجح تلبية هدف الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من الطفرة في أنشطة جماعات حقوق المرأة والحركات الاجتماعية مثل (تايمز أب) و(مي تو) في الولايات المتحدة، أعاقت الأعراف الاجتماعية المتحيزة وأزمة التنمية البشرية الأوسع نطاقًا، والتي تفاقمت بسبب جائحة "كورونا" مع فقد العديد من النساء دخلهن، التقدم في القضاء على عدم المساواة.

وفي تقريره الأحدث، تتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضية من خلال مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية، والذي يستخدم بيانات من مسح القيم العالمية (دبليو.في.إس)، وهو برنامج للبحث الدولي. ويعتمد المسح على مجموعات البيانات الممتدة من 2010 إلى 2014 ومن 2017 إلى 2022 من بلدان ومناطق تغطي 85% من سكان العالم.