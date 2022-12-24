معبد تايوان المائل.. أشهر معلم سياحي سببّه إعصار مدمر

وأنتجت كميات غزيرة من الأمطار أدت إلى تدفقات طينية هائلة وفيضانات شديدة في جميع أنحاء تايوان، وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة ومئات القتلى من البشر.

وفي المقابل، أنتج أيضًا أحد أكثر مناطق الجذب السياحي غرابة في تايوان وهو قصر "تايهي زينكسينغ"، وهو مكان للعبادة يميل إلى حوالي 45 درجة.