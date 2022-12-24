معبد تايوان المائل.. أشهر معلم سياحي سببّه إعصار مدمر
تعتبر مقاطعة تشياي في تايوان موطنا لمعبد شهير يتميز بأنه "مائل للغاية"، لدرجة أنه أطلق عليه النسخة التايوانية من برج بيزا المائل في إيطاليا.
ففي أغسطس من عام 2009، دمر إعصار "موراكوت" تايوان، وهو أعنف إعصار يضرب الجزيرة في تاريخها المسجل.
وأنتجت كميات غزيرة من الأمطار أدت إلى تدفقات طينية هائلة وفيضانات شديدة في جميع أنحاء تايوان، وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة ومئات القتلى من البشر.
وفي المقابل، أنتج أيضًا أحد أكثر مناطق الجذب السياحي غرابة في تايوان وهو قصر "تايهي زينكسينغ"، وهو مكان للعبادة يميل إلى حوالي 45 درجة.
حتى عام 2009، ظل المعبد الملون لقرية تايهي مستقيماً، لكن الانهيارات الأرضية التي حدثت هنا أثناء العاصفة الهائلة تسببت في انزلاقه نحو 100 متر.
ورغم كل ذلك نجا هيكل المعبد بأعجوبة، لكنه ظل في الوقت نفسه مائلاً طوال تلك السنين، بحسب ما أورده موقع "سنترال أوديتي".
ويقع قصر Taihe Zhenxing خارج المسار المطروق، لكنه شهد زيادة في عدد السياح مؤخرًا، وذلك بفضل منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك.
ويعد هذا المعبد في الأساس المكان المثالي لإعادة إنشاء رقصة مايكل جاكسون الأيقونية التي يتحدى فيها الجاذبية دون أي جهد. فكل ما يجب فعله هو إمالة الهاتف بحيث يظهر المعبد بشكل مستقيم والشخص يميل إلى الأمام.
وفي وقت سابق من هذا العام، بعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها هناك على الإنترنت، ظهر قصر Taihe Zhenxing على التلفزيون الوطني، وأطلق عليه اسم نسخة تايوان من برج بيزا المائل في إيطاليا.