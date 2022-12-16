خرج لصلاة الفجر ولم يعد.. حملة للبحث عن "مفقود الخالدية" بالسعودية
تفاعل مغردون في المملكة العربية السعودية مع حملة بحث عن فتى اختفى بعد خروجه من منزله في حي الخالدية بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، لأداء صلاة الفجر، إلا أنه لم يعد إلى المنزل.
ودشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مفقود_الخالدية الطالب في المرحلة المتوسطة عبدالحميد المشرعي، أملاً في الحصول على أية معلومات عنه.
وكان حسابان في موقع "تويتر" لفتاتين، أكدتا أنهما شقيقتا المفقود وأنه يدعى عبدالحميد، ويبلغ من العمر 15 عاما، وكان قد خرج يوم الثلاثاء لأداء صلاة الفجر، ثم لم يعد مطلقا.
وأكدت شقيقتا "مفقود الخالدية" أن الجهات الأمنية تعمل بشكل متواصل بحثا عن عبدالحميد بعد اختفائه، وتقديم بلاغ بذلك.
وقال إبراهيم آل منصر، الذي عرف عن نفسه أنه خال "مفقود الخالدية"، إن عبدالحميد اختفى عند مسجد السنيدي ومسجد طيبة في حي الخالدية.
وأضاف أن "فرقا تطوعية خرجت لمساندتهم والبحث عنه، إضافة إلى الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة".