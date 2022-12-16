خرج لصلاة الفجر ولم يعد.. حملة للبحث عن "مفقود الخالدية" بالسعودية

تفاعل مغردون في المملكة العربية السعودية مع حملة بحث عن فتى اختفى بعد خروجه من منزله في حي الخالدية بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، لأداء صلاة الفجر، إلا أنه لم يعد إلى المنزل.

ودشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مفقود_الخالدية الطالب في المرحلة المتوسطة عبدالحميد المشرعي، أملاً في الحصول على أية معلومات عنه.