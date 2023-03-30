الإفتاء الأردنية تعلق على إعلان "منسف بالأقساط"
حرّمت دائرة الإفتاء العام الأردنية، الاستدانة وتحميل النفس فوق قدرتها المالية من أجل التباهي أمام الآخرين بعقد الولائم والعزائم في شهر رمضان.
وقالت في بيان لها، تداولته وسائل إعلام أردنية، إنه "لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة".
وأضافت: "تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم"، وفق ما أوردته صحيفة "الغد" الأردنية.
وتأتي فتوى دائرة الإفتاء الأردنية؛ ردا على إعلان صادر عن شركة تقسيط بالتعاون مع أحد المطاعم الكبرى، حول إمكانية تقسيط ولائم شهر رمضان المبارك “بسعر الكاش”.
وبحسب الإعلان، تكون الأقساط على مدار 3 شهور، الأمر الذي فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بين ما هو موافق ومعارض على هذه الفكرة، كونها جديدة، ولأنهم لم يعتادوا من ذي قبل على تقسيط الولائم.