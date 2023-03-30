الإفتاء الأردنية تعلق على إعلان "منسف بالأقساط"

حرّمت دائرة الإفتاء العام الأردنية، الاستدانة وتحميل النفس فوق قدرتها المالية من أجل التباهي أمام الآخرين بعقد الولائم والعزائم في شهر رمضان.

وقالت في بيان لها، تداولته وسائل إعلام أردنية، إنه "لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة".

وأضافت: "تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم"، وفق ما أوردته صحيفة "الغد" الأردنية.