نعي مؤثر لطالبي طب كويتيين توفيا بحادث مروري في مصر
نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الطالبين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي، اللذين فارقا الحياة في مصر، إثر حادث مروري مروِّع في مدينة الإسكندرية.
والطالبان العتيبي والسعيدي من طلاب كلية الطب تخصص طب الأسنان، وكانا يدرسان في جامعة الإسكندرية في مصر.
وأفادت حسابات إخبارية كويتية تداولت صورا منسوبة للحادث، بأن الطالبين توفيا نتيجة حادث مروري، دون إيراد تفاصيل أخرى.
وقدمت وزارة التعليم العالي في الكويت التعازي لعائلتي الطالبين ونعتهما في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر".
ودشَن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل اسم الطالبين، أرفقوه بنعوات للشابين اللذين توفيا خارج بلدهما وهما يطلبان العلم، ودعوات لذويهما بالصبر على المصاب الذي لحقهم.
وتستضيف الجامعات المصرية آلاف الطلبة الكويتيين، الذين يلتحقون سنويا بالجامعات هناك، وتتصدر الكليات الطبية اختياراتهم، ومن ثم كليات الحقوق والهندسة والتربية.
وسبق أن كشفت رئيسة قطاع الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، أنه وفق إحصائيات الوزارة للوقوف على أعداد الطلبة الوافدين في مصر، تبين أن طلبة الكويت يتصدرون قائمة الطلبة الوافدين.