نعي مؤثر لطالبي طب كويتيين توفيا بحادث مروري في مصر

نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الطالبين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي، اللذين فارقا الحياة في مصر، إثر حادث مروري مروِّع في مدينة الإسكندرية.

والطالبان العتيبي والسعيدي من طلاب كلية الطب تخصص طب الأسنان، وكانا يدرسان في جامعة الإسكندرية في مصر.

وأفادت حسابات إخبارية كويتية تداولت صورا منسوبة للحادث، بأن الطالبين توفيا نتيجة حادث مروري، دون إيراد تفاصيل أخرى.