سعودي يحصد الشهرة والثناء بعد سنوات من وفاته.. تعرف على قصة عطران

حظي المواطن السعودي عطران آل عطران بثناء وإشادة عدد كبير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم نخب ثقافية وشخصيات اجتماعية معروفة، على الرغم من مرور سنوات طويلة على وفاته، حيث حققت قصته شهرة كبيرة هذه الأيام، ووصلت إلى حدود فرنسا.

وعمل عطران مانع آل عقيل آل عطران في منطقة نجران خلال سبعينيات القرن الماضي مرافقًا لمصور فرنسي محترف التقط آلاف الصور للمملكة قبل أن ينشرها في كتاب مصور، حيث كان الشاب السعودي حينها دليلاً ومساعدا للمصور الذي غادر المملكة بعد انتهاء مهمته.