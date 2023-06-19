سوداني يروي كيف تشتت شمل أسرته بين القاهرة والخرطوم

لا يستطيع السوداني مصطفى إبراهيم، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، التواصل مع أسرته العالقة في الخرطوم تحت الرصاص وقصف الطائرات، إلا قليلا، بعد أن شتّتت الحرب شملهم، وبات من الصعوبة أن يجتمعوا قريبا.

وروى إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل محزنة لما تعانيه أسرته المنقسمة بين السودان ومصر، مع استمرار الحرب وتضييق السلطات المصرية إجراءات استقبال السودانيين على أراضيها.

وقال إنه "واثنتين من بناته قدموا إلى مصر قبل أسبوعين من اندلاع الحرب في السودان، لمتابعة إجراءات الدراسة الجامعية لإحدى ابنتيه، حيث كان من المنتظر أن تلحق بهم بقية الأسرة بعد إنهاء الابن الصغير للمرحلة الثانوية في الخرطوم"، مضيفا أن "أسرته في الخرطوم لم تتمكن من المغادرة في بادئ الأمر، حيث كان مسموحا دخول النساء والأطفال إلى مصر دون تأشيرة، وفقا لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة سابقا بين السودان ومصر".