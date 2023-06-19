سوداني يروي كيف تشتت شمل أسرته بين القاهرة والخرطوم
لا يستطيع السوداني مصطفى إبراهيم، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة، التواصل مع أسرته العالقة في الخرطوم تحت الرصاص وقصف الطائرات، إلا قليلا، بعد أن شتّتت الحرب شملهم، وبات من الصعوبة أن يجتمعوا قريبا.
وروى إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل محزنة لما تعانيه أسرته المنقسمة بين السودان ومصر، مع استمرار الحرب وتضييق السلطات المصرية إجراءات استقبال السودانيين على أراضيها.
وقال إنه "واثنتين من بناته قدموا إلى مصر قبل أسبوعين من اندلاع الحرب في السودان، لمتابعة إجراءات الدراسة الجامعية لإحدى ابنتيه، حيث كان من المنتظر أن تلحق بهم بقية الأسرة بعد إنهاء الابن الصغير للمرحلة الثانوية في الخرطوم"، مضيفا أن "أسرته في الخرطوم لم تتمكن من المغادرة في بادئ الأمر، حيث كان مسموحا دخول النساء والأطفال إلى مصر دون تأشيرة، وفقا لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة سابقا بين السودان ومصر".
وأوضح أن "إيقاف السلطات المصرية دخول النساء والأطفال من السودان دون تأشيرة، عقد الأمر أمام بقية أسرته العالقة في الخرطوم، التي أصبحت مطالبة بالحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، وهي غير ممكنة حاليا لأنها موقوفة".
وأشار إلى "صعوبة عودته برفقة ابنتيه إلى السودان في هذا الوقت، ما يعني أن لا أمل في جمع شمل الأسرة المشتت بسبب الحرب"، منوها إلى "صعوبة التواصل مع بقية أسرته العالقة في منطقة الصحافة في الخرطوم، حيث يمضي أكثر من أسبوعين في بعض المرات دون أن يعلم عنها شيئا".
وأفاد إبراهيم بأنه "في آخر المرات وبعد انقطاع دام 20 يوما، تمكنت زوجتي وابني من الاتصال بنا عبر الفيديو، بعد أن عادت الكهرباء، ومع ذلك كانا يتصلان تحت ظل بناية جوارهما لالتقاط شبكة الإنترنت، كان في حديثهما شيء من الخوف إذ إنهما يتوقعان انقطاع المواد التموينية من المنزل والمنطقة قريبا".
ودخلت الحرب في السودان شهرها الثالث وسط أزمة إنسانية متفاقمة، حيث أضحى ما لا يقل عن 7 ملايين شخص محاصرين في منازلهم داخل الخرطوم، يواجهون شبح المجاعة.