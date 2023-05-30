السعودية.. فندق "تشيدي الحِجر" رحلة إلى زمن أنباط العلا

تواصل "العلا" شمال غرب المملكة العربية السعودية، تطوير المحافظة بما يتماشى مع قيمتها التاريخية والأثرية، تجسيدًا لرؤية 2030.

وتزخر المحافظة بالكثير من المواقع الأثرية المهمة والشاهدة على الحضارات المتعاقبة، لعل من بينها مدينة الحِجر أو مدائن صالح وهي متحف مفتوح على مساحة 13.39 كم.

ورَدَ ذكرُ الحِجر في القرآن الكريم، في سورة تحمل الاسم ذاته وهي موطن "ثمود" الذين بعث اللهُ لهم نبيَّه صالحًا عليه السلام، وهي أيضًا حضارة الأنباط في بلاد الحجاز.