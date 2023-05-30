السعودية.. فندق "تشيدي الحِجر" رحلة إلى زمن أنباط العلا
تواصل "العلا" شمال غرب المملكة العربية السعودية، تطوير المحافظة بما يتماشى مع قيمتها التاريخية والأثرية، تجسيدًا لرؤية 2030.
وتزخر المحافظة بالكثير من المواقع الأثرية المهمة والشاهدة على الحضارات المتعاقبة، لعل من بينها مدينة الحِجر أو مدائن صالح وهي متحف مفتوح على مساحة 13.39 كم.
ورَدَ ذكرُ الحِجر في القرآن الكريم، في سورة تحمل الاسم ذاته وهي موطن "ثمود" الذين بعث اللهُ لهم نبيَّه صالحًا عليه السلام، وهي أيضًا حضارة الأنباط في بلاد الحجاز.
ولعل فندق "تشيدي الحِجر" الذي كشفت السلطات عنه أخيرًا دليلٌ على أهمية هذه المدينة وتاريخها وتراثها، إذ سيشكل المشروع الجديد "رحلة عبر الزمن" إلى الماضي القديم واستكشافه.
وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قالت إن الفندق "معزز بعناصر الاستدامة في مختلف تفاصيله، من مواد البناء حتى الانسجام مع عناصر البيئة الطبيعية المحيطة، وأيضًا تجربة التنقل الذكي؛ لتروي تجربة ثقافية سياحية تُكمل تفرد قطاع الضيافة في العلا".
وأشارت إلى أن الفندق يعكس أفقًا ثقافيًّا ضمن مدينة الحِجر التاريخية التي تعد أول موقع سعودي على لائحة "اليونسكو" للتراث العالمي.
ويستلهم الفندق فصول حضارة الأنباط، ضمن كيان الإبداع الإنساني وسط البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وفق الهيئة.
وقضى أمرٌ ملكيٌّ كان صدر بتاريخ الـ20 من تموز/يوليو من العام 2017، بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الهيئة إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها "رؤية السعودية 2030".
كما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد السياحي؛ ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي، وخلق وظائف في السعودية.
ومن المتوقع أن يكتمل إنشاء الفندق بنهاية العام الجاري.
من جهتها، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لشركة "GHM" المشغّلة للفندق، تومي لاي قوله إنه "يمكن للضيوف غمر أنفسهم في التّاريخ الغني للأرض المقدّسة، وثقافتها، مع التمتّع بفرصة الاستكشاف، وتعرُّف الحضارة النبطيّة، وطريقة حياتها منذ أكثر من ألفي عام".
وقال لاي إن جزءًا كبيرًا من الموقع سيبقى "بمنأى عن أعمال البناء، وستعتني به الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على سلامة التّراث البشري والطّبيعي المذهل للحجر".
و"تشيدي الحجر" سيكون على مقربة من مواقع شهيرة في المنطقة مثل "القصر الفريد".
وهذا القصر هو أكبر مدفن نبطي وأشهرها في مدائن صالح ويضم 131 قبرًا، وإحدى واجهاته من الشمال تتميز بدقة النحت على الصخر وتماثل تلك الموجودة في مدينة البترا الأثرية في الأردن والتي كانت عاصمة الأنباط.
وسيحتوي المشروع الجديد على فلل وغرف فندقية فاخرة يتجسَّد فيها مختلفُ عناصر الاستدامة، إلى جانب خيارات الضيافة الفاخرة، ومنتجع وناد صحي، وحلول التنقل الذكي.
كما سيضم ساحة الفنون والاحتفالات التي ستقدم تجارب متنوعة تحتفي بجمال الطبيعة ضمن محيط الحضارات، وفق الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
جدير ذكره أن مناطق شمال وشمال غرب السعودية، تستحوذ على النصيب الأكبر من خطط الرياض لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية عبر مشاريع عملاقة بينها ”نيوم“ و ”البحر الأحمر“ و ”أمالا“، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التاريخي على مبيعات النفط.
وتعد العلا واحدة من المناطق التي تستهدفها هذه الرؤية وقد شهدت شهرة واسعة جراء العديد من المهرجانات والاحتفالات الكبيرة التي احتضنتها أخيرًا، لما تحتويه من كنز تاريخي وأثري.
ومن بين ذلك مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام كل عام ويستمد اسمه من ساعة شمسية بدائية تعتمد على ظل الشمس في تحديد المواقيت، وقد تحول لحدث يسافر لحضوره السياح.
ويعد مسرح المرايا أيضًا حدثًا بارزًا في المنطقة، حيث أنشأت السعودية مسرحًا كبيرًا في المنطقة الأثرية في العلا، تتألف جدرانه العالية من المرايا التي تعكس صخور المنطقة التاريخية، بينما تُنظم داخله حفلات فنية لكبار فناني العالم.
كما ينظم في المكان مهرجان للمناطيد، إذ يتاح لركابها من عشاق التصوير رؤية العلا من السماء، وتوثيق زاوية أخرى من حضارة الأنباط العريقة.