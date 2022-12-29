زوجان يحاولان جمع 15 مليون دولار لمنع إذاعة أغنية شهيرة
يحاول الزوجان من السويد توماس وهانا مازيتي جمع مبلغ 15 مليون دولار لشراء حقوق أغنية Last Christmas الشهيرة لفرقة "وام" البريطانية؛ حتى يتمكنا من تدميرها ومنع إذاعتها مرة أخرى.
وتعد الأغنية واحدة من الأغاني الموسيقية المحببة وأكثرها شهرة في التاريخ، ومع بدء احتفالات الكريسماس كل عام، يتم تشغيلها في الراديو والتلفزيون وفي المتاجر عدة مرات في اليوم.
وذكر توماس وهانا مازيتي أنهما ليس لديهما أي مشكلة مع الفرقة، لكن يعتبر الاستماع إلى الأغنية لحوالي مليون مرة أمرًا لا يطاق، وقال الزوجان إن الفكرة جاءت في عيد الميلاد الماضي، حينما كانا يتحدثان إلى الأصدقاء حول مدى كرههما لأغنية "وام" الشهيرة وكيف يريدان التخلص منها وجعلها تختفي للأبد، وأخبرهما أحد الأصدقاء مازحًا أنه بإمكانهما الحصول على حقوق الأغنية ثم فعل ما يريدان بها.
وبالفعل قرر الزوجان تنظيم حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، وطلبا من الأشخاص الذين سئموا من الأغنية ولديهم شعور مماثل أن يتبرعوا من أجل التخلص من الأغنية للأبد.
وتمكن الزوجان حتى الآن من جمع أكثر من 62 ألف دولار من حوالي 325 شخصًا، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ لا يفعل شيئًا يُذكر للحصول على حقوق الأغنية، إلا أنه يمنحهما أملًا لاستكمال المبلغ في يوم من الأيام، حتى يكونا قادرين على فعل ما يريدان.
وعبرت هانا مازيتي البالغة من العمر 33 عامًا عن أمنيتها في أن يكون عيد الميلاد المقبل هو الأخير للأغنية، وقالت إنها سئمت من الأغنية منذ 13 عامًا، حيث كانت تعمل في مقهى في أكسفورد وكان صاحب المقهى يقوم بتشغيلها مرارًا وتكرارًا خلال العطلة.
وقال توماس: "نحن لا نكره وام، لكننا نكره هذه الأغنية، لأنه يتم تشغيلها حوالي 5 آلاف مرة في اليوم، لذا شعرنا أنه يجب القيام بشيء لنا وللأشخاص الذين لديهم نفس الشعور".
يُشار إلى أن شركة التسجيلات Warner Chappell Music UK تملك حقوق Last Christma، وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 15 و 25 مليون دولار؛ لذا يحاول الزوجان جمع 15 مليون دولار من الأشخاص الذين يكرهون الأغنية حتى يتمكنا من التفاوض مع الشركة.