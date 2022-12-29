زوجان يحاولان جمع 15 مليون دولار لمنع إذاعة أغنية شهيرة

يحاول الزوجان من السويد توماس وهانا مازيتي جمع مبلغ 15 مليون دولار لشراء حقوق أغنية Last Christmas الشهيرة لفرقة "وام" البريطانية؛ حتى يتمكنا من تدميرها ومنع إذاعتها مرة أخرى.

وتعد الأغنية واحدة من الأغاني الموسيقية المحببة وأكثرها شهرة في التاريخ، ومع بدء احتفالات الكريسماس كل عام، يتم تشغيلها في الراديو والتلفزيون وفي المتاجر عدة مرات في اليوم.

وذكر توماس وهانا مازيتي أنهما ليس لديهما أي مشكلة مع الفرقة، لكن يعتبر الاستماع إلى الأغنية لحوالي مليون مرة أمرًا لا يطاق، وقال الزوجان إن الفكرة جاءت في عيد الميلاد الماضي، حينما كانا يتحدثان إلى الأصدقاء حول مدى كرههما لأغنية "وام" الشهيرة وكيف يريدان التخلص منها وجعلها تختفي للأبد، وأخبرهما أحد الأصدقاء مازحًا أنه بإمكانهما الحصول على حقوق الأغنية ثم فعل ما يريدان بها.

وبالفعل قرر الزوجان تنظيم حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، وطلبا من الأشخاص الذين سئموا من الأغنية ولديهم شعور مماثل أن يتبرعوا من أجل التخلص من الأغنية للأبد.