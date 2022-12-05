كوريا الشمالية تعدم شابين لمشاهدتهما "أفلامًا جنوبية"

قُتل مراهقان في كوريا الشمالية رميا بالرصاص لمشاهدتهما وبيعهما أفلاما من كوريا الجنوبية المجاورة.

وأطلق النار على صبيين يتراوح عمراهما بين 16 و 17 عامًا، في مطار أمام السكان المحليين المذعورين في مدينة هايسان على الحدود مع الصين.

وجرى إعدام الصبيين في أكتوبر الماضي، على الرغم من ظهور أخبار مقتلهما الأسبوع الماضي فقط، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر وسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما أي شيء يُعتبر غربيًا، أمرا محظورا تمامًا في كوريا الشمالية.

وينظر كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية على أنها دولة دمية أمريكية، وهو حساس لأي من وسائل الإعلام التي تعبر الحدود.