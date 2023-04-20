قصة الشعب الأكثر صحة وسعادة في العالم

وكانت الحياة السعيدة لشعب القبيلة ومتوسط العمر المرتفع لديهم قد جذب انتباه العلماء في انحاء العالم، ما دفع كثيرا منهم ليعيش مع أفراد القبيلة لعدة سنوات، لفهم ما لديهم من أسرار.

يقول الدكتور روبرت ماكريسون الذي عاش مع القبيلة لسنوات، إنه لم يستطع أن يصادف شخصًا واحدًا تم تشخيصه بالسرطان أو قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو أي مرض آخر.

واستنتج الباحثون الذين عاشوا مع قبيلة الهونزا، أن الحياة الطويلة والصحية لسكانها ترجع إلى نمط حياتهم العضوي والطبيعي، ونظرًا إلى أن تلك القبائل تعيش في المرتفعات بجبال الهيمالايا، وإمكانية الوصول إلى المياه العذبة المخصبة بشكل طبيعي بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، التي تعتبر ضرورية للجسم وتفسر إلى حد ما مكافحة شعب الهونزا للشيخوخة.