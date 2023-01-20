"قرية ثقافية" ترافق فعاليات "كأس السعودية للفروسية"
كشفت مستشارة هيئة الفروسية في المملكة العربية السعودية، هناء المهيد، عن أبرز الفعاليات المرافقة لكأس السعودية، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط المقبل.
وقالت "المهيد" في مقابلة إعلامية، إنه ووفق الشراكة المستمرة منذ 3 سنوات مع وزارة الثقافة، فإنه سيتم إنشاء قرية ثقافية لأول مرة ستكون متكاملة وتضم كل الهيئات التابعة لوزارة الثقافة.
وأضافت أن الهيئات الثقافية ستشارك ضمن أجنحة مخصصة لها ضمن القرية.
وأكدت مستشارة هيئة الفروسية، ارتفاع الطاقة الاستيعابية هذا العام من 11 ألفا إلى 20 ألف شخص.
مواسم الخيول
وفي حديث مع "سيدتي نت"، قالت هناء المهيد إنه سيتم تنظيم موسمين للخيل لهذا العام، الأول موسم صيفي في الطائف، يقام على مدى 5 أشهر بدءا من نهاية شهر مايو/أيار، ويحتضن 33 شوطا أسبوعيا، ما يسهم في استمرارية تدريب الخيل، التي يأتي معظمها من دول الخليج.
أما الموسم الثاني فهو الموسم الشتوي والذي سيكون في العاصمة الرياض، ويتضمن مهرجانات ملكية، ورعايات رفيعة المستوى.
ولفتت إلى أن السباقات تتميز بجوائزها المالية القيمة، ومنها كأس ولي العهد للفروسية، ومهرجان الملوك، وحفل الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وكأس الإمام محمد بن عبدالرحمن الفيصل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، المصنف تصنيفا عالميا.
الأغلى في العالم
تعد جوائز سباقات الخيل في السعودية من الأغلى في العالم، إذ تقدم مبالغ مالية قيمة للفائزين، بإجمالي جوائز قدرها 35.35 مليون دولار.
ويبلغ نصیب جوائز كأس السعودیة منھا 20 ملیون دولار، ما یجعله أغلى سباق في العالم.
وكذلك، فإن المهرجان يضم الخيل الأعلى تصنيفا على الإطلاق.
ومن المقرر أن ينطلق "كأس السعودية" في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.