"قرية ثقافية" ترافق فعاليات "كأس السعودية للفروسية"

كشفت مستشارة هيئة الفروسية في المملكة العربية السعودية، هناء المهيد، عن أبرز الفعاليات المرافقة لكأس السعودية، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وقالت "المهيد" في مقابلة إعلامية، إنه ووفق الشراكة المستمرة منذ 3 سنوات مع وزارة الثقافة، فإنه سيتم إنشاء قرية ثقافية لأول مرة ستكون متكاملة وتضم كل الهيئات التابعة لوزارة الثقافة.