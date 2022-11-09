من هي الأميرة السعودية منيرة العطيشان؟

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأميرة منيرة العطيشان التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.

والأميرة منيرة، هي والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وابنة أمير قرية العليا شمال السعودية، الشيخ الراحل محمد بن عبدالله العطيشان التميمي.

ولاحقاً، أصبح والد الأميرة منيرة، محمد العطيشان، أول مدير لشرطة منطقة الرياض.