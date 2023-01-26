تمثال جديد يُثير الجدل والسخرية في محافظة أسيوط المصرية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية؛ بعد تصميم تمثال جديد في ميدان "أبو تيج" في محافظة أسيوط المصرية، مكان الأول الذي تمت إزالته عقب الهجوم الكبير عليه من نشطاء؛ لأنه كان "مشوهًا".

وجاءت حالة الجدل والسخرية من التمثال الجديد في أسيوط جنوب مصر؛ بسبب التصميم الذي وصفه البعض بـ"خالتي أطاطا" وأنه ليس له أي علاقة بالفراعنة تمامًا.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل: "بعد إزالة الأول.. تمثال جديد بميدان مجلس مدينة أبو تيج يثير السخرية: أطاطا وصلت أسيوط".