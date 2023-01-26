تمثال جديد يُثير الجدل والسخرية في محافظة أسيوط المصرية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية؛ بعد تصميم تمثال جديد في ميدان "أبو تيج" في محافظة أسيوط المصرية، مكان الأول الذي تمت إزالته عقب الهجوم الكبير عليه من نشطاء؛ لأنه كان "مشوهًا".
وجاءت حالة الجدل والسخرية من التمثال الجديد في أسيوط جنوب مصر؛ بسبب التصميم الذي وصفه البعض بـ"خالتي أطاطا" وأنه ليس له أي علاقة بالفراعنة تمامًا.
وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل: "بعد إزالة الأول.. تمثال جديد بميدان مجلس مدينة أبو تيج يثير السخرية: أطاطا وصلت أسيوط".
وقال آخر: "ما زالت أبو تيج تبهر العالم.. عقب إزالة التمثال الفرعوني القديم يصممون تمثالًا جديدًا يثير الدهشة والأهالي يلقبونه بزوجة التمثال القديم".
فيما سخر آخر: "تمثال أبو تيج القديم والحالي.. الفراعنة لو عرفوا الوضع بعدهم وصل لكده هيزعلونا".
وأضاف ناشط آخر: "جودزيلا دي ولا إيه؟ إيه اللي بيحصل في أبو تيج مش فاهم؟ شالو القديم وحطوا ده".
وكان تمثال فرعوني جرى تصميمه ووضعه بأحد الميادين بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط جنوب مصر، قبل أيام، قد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتمثال وسط حالة من السخرية والاستنكار لنحت التمثال بهذا الشكل.
وقال أحد النشطاء عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "إنشاء تمثال منحوت بشكل فرعوني موجود بأحد الميادين العامة بوسط مركز أبوتيج بأسيوط.. بيقولك لتشجيع السياحة.. تقريبًا سياحة كفار".
وسخر آخر من التمثال قائلًا:"محافظة أسيوط قررت تعمل تمثال فرعوني أمام مبنى المحافظة عشان يشجعوا السياحة، طلع محمد عوض".
وبعد إثارة التمثال للجدل، أعلن مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إزالة التمثال الفرعوني المصمم الموضوع بأحد الميادين.
وقال رئيس مركز ومدينة أبوتيج، الدكتور محمد عبدالراضي، إنه عقب تداول صور التمثال ورصد حالة الغضب والسخرية تمت إزالة التمثال.
وأشار إلى أن الذي صمم التمثال المثير للجدل هو أحد المواطنين بجهود ذاتية.