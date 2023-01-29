الصور السلبية في عقولنا تقلل من تقديرنا لذاتنا

من منا لا يرغب في أن يرى نفسه ويشعر بالسعادة؟ جميعًا يحتاج إلى صورة جيدة عن أنفسنا في أذهاننا، وليس مجرد صورة سطحية.

ونتحدث هنا عن رؤية أنفسنا بشكل إيجابي، والشعور بالرضا، والتناغم مع جوهرنا.

اسأل نفسك ما يلي: لماذا لست على صلة جيدة مع نفسي؟ لعل هناك شيئًا أنت تفعله على نحو خاطئ.

وربما تحاول مقارنة نفسك ببقية العالم، وهذا يمنعك من اكتشاف نفسك بشكل كامل.

وتكمن الخطوة الأولى للشعور بالرضا عن نفسك في داخلك. هل تنظر لنفسك بثقة أم من زاوية عدم الأمان؟

اُنظر إلى نفسك في المرآة. ماذا ترى؟ لا تركز فقط على مظهرك الجسدي، ولكن انغمس في تعقيدات روحك.

اُنظر إلى الشخص الذي هو أنت، واسأل نفسك ما إذا كنت ثمرة لذاتك أو لنظرة الآخرين إليك.

ماذا يحدث عندما لا نحب ذواتنا؟ في كثير من الأحيان يكون عدم حبنا لذاتنا نتيجة للصور السلبية التي تسكن عقولنا دون وعي منا، ومن دون أن ندرك ذلك. لكن للقضاء عليها يجب أن نعرفها أولاً.