الرئيس التنفيذي للدرعية: أنا سعودي بالعاطفة.. وبدوي من بروكلين
كشف الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير بوابة الدرعية" السعودية، جيري إنزيريلو، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، عن سبب اختياره في هذا المنصب.
ويعتبر "تطوير بوابة الدرعية" أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وأجاب جيري إنزيريلو عن سؤال الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة"، عن سبب اختياره لمنصبه، بدلا من اختيار مواطن سعودي، بالقول: أنا "سعودي بالعاطفة".
وقال في معرض حديثه إنه "أمريكي الجنسية من أصول إيطالية"، متسائلا بمزاح: "لكن لماذا يقال إنني غير سعودي؟ هل تقول إنني لست سعوديا، أنا بدوي من بروكلين!".
وتابع: "اسمح لي، أنا سعودي بالعاطفة (..) الدرعية هي مولد المملكة، ومن هذه الناحية فالحق معك أن الرئيس التنفيذي لمشاريعها يجب أن يكون سعوديا كذلك، لكن هنا تكمن عبقرية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأرجع جيري إنزيريلو سبب اختياره من قبل ولي العهد في هذا المنصب إلى "قدرته على معرفة الأشخاص القادرين على وضع الدرعية على الخريطة العالمية".
وتساءل إن "كان هناك أحد ما يحب الدرعية ويعرف كيف يضعها على خريطة السوق العالمية، ويعرف كيف يضع مخططا بهذا الشكل، ولديه خبرة في السياحة، لأجل هذا المنصب"، لافتا إلى أن "خبرته في السياحة والسوق العالمية تفوق خمسين عاما".
وأضاف: "درست الدرعية في عام 1989، وتحدثت مع ولي العهد عنها، ويعرف كم أحبها وأثمنها كثيرا، وهو كذلك، انظر كذلك لمحبة خادم الحرمين الشريفين لها".
وأردف مازحا: "عندما سيحيلونني إلى التقاعد ويرمونني في الوادي مع القهوة السعودية والتمر في عام 2040، أنا متأكد من أن الرئيس التنفيذي التالي سيكون سعودي المولد بدلا من أن يكون سعوديا بالتبني".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي جيري إنزيريلو أنه سيتم افتتاح العديد من المشاريع في الدرعية، بمعدل مشروع في كل عام تقريبا، وصولا إلى رؤية 2030.
ولفت إلى أن تكلفة مشروع الدرعية، الذي سيتم بناؤه للسنوات القادمة، 63 مليار دولار.
وأكد أن الدرعية ستكون مدينة على الطراز النجدي التقليدي كما كانت منذ 300 عام، وستكون جميع مساكنها طينية، كما ستوجد فيها مواقع مخصصة للمشي، وستتم تهيئة مواقف تسمح باتساع 40 ألف سيارة.