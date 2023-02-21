الرئيس التنفيذي للدرعية: أنا سعودي بالعاطفة.. وبدوي من بروكلين

كشف الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير بوابة الدرعية" السعودية، جيري إنزيريلو، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، عن سبب اختياره في هذا المنصب.

ويعتبر "تطوير بوابة الدرعية" أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأجاب جيري إنزيريلو عن سؤال الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة"، عن سبب اختياره لمنصبه، بدلا من اختيار مواطن سعودي، بالقول: أنا "سعودي بالعاطفة".

وقال في معرض حديثه إنه "أمريكي الجنسية من أصول إيطالية"، متسائلا بمزاح: "لكن لماذا يقال إنني غير سعودي؟ هل تقول إنني لست سعوديا، أنا بدوي من بروكلين!".

وتابع: "اسمح لي، أنا سعودي بالعاطفة (..) الدرعية هي مولد المملكة، ومن هذه الناحية فالحق معك أن الرئيس التنفيذي لمشاريعها يجب أن يكون سعوديا كذلك، لكن هنا تكمن عبقرية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".