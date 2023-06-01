مؤثر.. وفاة فتاة سعودية قبل زفافها بيوم

توفيت فتاة سعوديّة، قبل يوم واحد من موعد حفل زفافها، ما دفع والدها لنعيها بكلمات مؤثرة، وفق وسائل إعلام.

وذكر موقع "العربية نت"، أن "رسالة الأب أشعلت تعاطف المئات على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية".

وبحسب الموقع، "نشر هذا الوالد المفجوع على تويتر، صورة من دعوة لزفاف ابنته، كاتبًا: دعواتكم لابنتي رغد سلمان حسن الفيفي، كان زفافها يوم الأحد ۸ ذو القعدة، ولكنها زُفت يوم السبت في كفنها إلى أرحم الراحمين".

وتابع الوالد: "اللّهم عوضها شبابها بالجنة، واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال".