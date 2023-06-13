بعد محاولة ثالثة.. زوجة أسير فلسطيني تنجب 4 أطفال بنطفة مهربة

بعد محاولة ثالثة.. زوجة أسير فلسطيني تنجب 4 أطفال بنطفة مهربة

إرم نيوز
إرم نيوز

أنجبت سيدة فلسطينية 4 أطفال عبر نطفة مهربة من زوجها الأسير في السجون الإسرائيلية، أحمد شمالي.

ولم تكن هذه النطفة هي الأولى التي تم تهريبها من زوج رسمية، المعتقل في سجن "نفحة" الصحراوي منذ 15 عامًا، إذ تم تهريب نطفتين سابقًا، لكنهما فشلتا لأسباب طبية، وفق قول الزوجة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت زوجة الأسير أحمد شمالي، أنها أنجبت 4 أطفال أسمتهم "عبدالرحمن، وركان، وريان، ونجاح"، عبر نطفة استقبلتها عائلة زوجها على حاجز بيت حانون بإشراف طبي.

بعد محاولة ثالثة.. زوجة أسير فلسطيني تنجب 4 أطفال بنطفة مهربة
إسرائيل تعاقب معتقلا فلسطينيا أنجب طفلة من "نطفة مهربة"
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