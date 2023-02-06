وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم الإثنين، عن وفاة نسوم عرنوس، شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

وتوفيت نسوم عرنوس بعد أن انهار بناء تقطن فيه مع أبنائها وأحفادها في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، فجر الإثنين.