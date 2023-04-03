أثار الجدل في الأردن.. إلغاء برنامج "تانك هنت"

أعلنت صانعة المحتوى الشابة رغدة كيومجيان إلغاء برنامج "تانك هنت"، الذي أثار جدلا واسعا في الأردن، بسبب تصويره في متحف الدبابات الملكي، الذي يحمل رمزية مرتبطة بالقوات المسلحة.

وأكدت رغدة كيومجيان عبر مقطع فيديو قصير أن "قرار إلغاء البرنامج صدر منها شخصيا"، بعد أن طُلب منها التعديل على البرنامج بطريقة "أصبحت لا تناسبه".

ووجهت الشكر لـ"كل من أحب البرنامج ودعمه وكذلك لأي شخص كان لديه رأي آخر"، مشيرة أن "الهدف كان تسليط الضوء على متحف الدبابات الملكي، ونجحت بالفعل في ذلك".