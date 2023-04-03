أثار الجدل في الأردن.. إلغاء برنامج "تانك هنت"
أعلنت صانعة المحتوى الشابة رغدة كيومجيان إلغاء برنامج "تانك هنت"، الذي أثار جدلا واسعا في الأردن، بسبب تصويره في متحف الدبابات الملكي، الذي يحمل رمزية مرتبطة بالقوات المسلحة.
وأكدت رغدة كيومجيان عبر مقطع فيديو قصير أن "قرار إلغاء البرنامج صدر منها شخصيا"، بعد أن طُلب منها التعديل على البرنامج بطريقة "أصبحت لا تناسبه".
ووجهت الشكر لـ"كل من أحب البرنامج ودعمه وكذلك لأي شخص كان لديه رأي آخر"، مشيرة أن "الهدف كان تسليط الضوء على متحف الدبابات الملكي، ونجحت بالفعل في ذلك".
وأثار البرنامج خاصة بمشاركة نجمَي الـ"تيك توك" في الأردن محمد المقابلة، المعروف بـ"مكس" وزوجته التونسية "ضحى"، حالة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما ببرنامج مسابقات جرى تصويره في متحف الدبابات الملكي.
حالة الجدل أثيرت بعدما قال رواد منصات التواصل الاجتماعي إن لمتحف الدبابات وهذه المعدات العسكرية رمزية خاصة لدى الأردنيين، ومن غير المقبول أن يتحول إلى "لوكيشن" (موقع) تصوير لنجوم "تيك توك".
وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين عن المتحف، إثر تحول "الدبابات" التي تحمل رمزية كبيرة لدى الأردنيين إلى مجرد مادة للتسلية واللعب، عبر برنامج، بطلاه نجما تطبيق "تيك توك".
وضجت مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي تظهر لقطات من برنامج المسابقات، ويتحدث فيه كلّ من مكس وضحى بطريقة وصفت بأنها غير مقبولة.
حالة الجدل هذه استدعت ردا رسميا من إدارة متحف الدبابات الملكي، حيث أكد مصدر رسمي أن "الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها".