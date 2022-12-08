طولهم 50 سم.. مرض غامض يصيب ثلاثة أشقاء في الهند
يثير 3 أشقاء في الهند الكثير من الجدل ودائما ما يلفتون الأنظار بسبب طولهم، ففي حين قد يبدو مظهرهم مثل أي طفل رضيع أو في عمر 2-3 أعوام، فإن أعمارهم في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير.
ويعاني 3 أشقاء في ولاية البنجاب، من حالة غامضة أثرت على نموهم وطولهم، إذ لم يتمكنوا من تخطي طول 50 سم طوال حياتهم.
وفي حين يبدون مثل أي أطفال، فإن "دالجيت" عمره 13 عاماً، و"كمالجيت" عمره "11 عاماً"، بينما يبلغ "رامنيت سينغ" 7 أعوام، وفقا لـ"ميرور"،
وأشار والدا الفتية إلى أن أطفالهما عادة ما يُعتقد أنهم في عمر 2-3 أعوام، كما أنه في حين لم يتمكن الأطباء من تحديد ذلك السبب الغامض والغريب وراء حالتهم وقصر قامتهم الشديد، فإنهم زعموا أن الحالة قد تكون نتيجة اضطراب ما في أدمغتهم.
وقالت الأم: "نقوم بكل مهامهم وما يحتاجونه، وكلما رآهم الآخرون، هناك من يسخر منهم ومن يحبهم، كما نواجه الكثير من الصعاب عند نقلهم لأي مكان، فحتى عند الحصول على علاج، علينا حملهم، لأنهم لا يستطيعون السير كثيرا ويصعب تلقيهم العلاج بأنفسهم".
وأضافت: "زوجي عامل، ونظرا لنقص الدخل، يتعين علينا مواجهة الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بعلاج الأطفال".
وبجانب حالة الأطفال الغامضة وما تسببه من صعوبات، كشفت مصادر محلية أن الفتى الأصغر "رامنيت" لا يستطيع الوقوف، كما حُرم الثلاثة من حق التعلم والالتحاق بأي مدرسة بسبب طولهم.
ورغم ما يواجهه الوالدان من إزعاج وصعوبات بسبب حالة أطفالهما، فإنهما يأملان رفع مستوى الوعي والحصول على إجابات، من خلال التحدث علنا عن الأطفال.