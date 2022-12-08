طولهم 50 سم.. مرض غامض يصيب ثلاثة أشقاء في الهند

يثير 3 أشقاء في الهند الكثير من الجدل ودائما ما يلفتون الأنظار بسبب طولهم، ففي حين قد يبدو مظهرهم مثل أي طفل رضيع أو في عمر 2-3 أعوام، فإن أعمارهم في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير.

ويعاني 3 أشقاء في ولاية البنجاب، من حالة غامضة أثرت على نموهم وطولهم، إذ لم يتمكنوا من تخطي طول 50 سم طوال حياتهم.

وفي حين يبدون مثل أي أطفال، فإن "دالجيت" عمره 13 عاماً، و"كمالجيت" عمره "11 عاماً"، بينما يبلغ "رامنيت سينغ" 7 أعوام، وفقا لـ"ميرور"،