السعودية.. وزراء وخبراء يعتزمون المشاركة في مبادرة تطوعية فريدة
يعتزم عشرات الوزراء والمسؤولين والأكاديميين السعوديين من الجنسين، المشاركة في مبادرة تطوعية فريدة كشفت عنها الرياض، الجمعة، وتستهدف تقديم خبرات المتطوعين مجانًا للمتقدمين الذين يمثلون الطلبة، والأسر المنتجة، وشرائح أخرى في المجتمع.
وتحمل المبادرة اسم "تطوع بخبرتك"، وسيقدم فيها 10 وزراء من الحكومة السعودية، وعدد أكبر من المسؤولين والخبراء من قيادات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، خبراتهم في ورش تدريبية، ولقاءات جماهيرية، واستشارات فردية، وجلسات حوارية.
وتستهدف المبادرة المنظمات غير الربحية، ورواد ورائدات الأعمال، بجانب الأسر المنتجة، وطلبة التعليم العام والجامعي.
وتتميز المبادرة التطوعية بعدد المتطوعين ومناصبهم، لا سيما مشاركة الوزراء السعوديين، وهو ما خلت منه النسخة الأولى من المبادرة العام الماضي.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على المبادرة، إن "تطوع بخبرتك" تقدم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية، ورواد ورائدات الأعمال، والأسر المنتجة وطلبة التعليم العام والجامعي، عبر مجموعة من الوسائل المختلفة.
ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من المبادرة والمشاركين والمتحدثين فيها، التسجيل لحضور اللقاءات الجماهيرية، والورش التدريبية، والاستشارات الفردية، في مدينة الرياض خلال يومي 7 و 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويشارك في المبادرة، توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة الحالي، ووزير الصحة والتجارة السابق.
كما يشارك أيضًا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، بجانب وزراء: العدل، والصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدية، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي فئة المشاركين من القطاع الخاص، يقدم أحمد العرفج، وهو كاتب ومقدم تلفزيوني معروف في المملكة، خبرته تحت عنوان "الأركان الستة لإدارة الحياة والتصالح مع الذات".
ومن عالم المال والأعمال، يشارك رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في تقديم خبراته في الاستثمار والتجارة واقتناص الفرص.
وفي المشاركة النسائية بالمبادرة، تقدم رئيسة هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري، بجانب متطوعات أخريات، خبراتهن للحضور في مجالات تخصصهنَّ.
ويحمل أكثر المشاركين في المبادرة، شهادات أكاديمية عليا، وبعضهم خريج جامعات عالمية مرموقة، فضلًا عن امتلاكهم خبرات طويلة في مجالات تخصصهم.