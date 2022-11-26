السعودية.. وزراء وخبراء يعتزمون المشاركة في مبادرة تطوعية فريدة

يعتزم عشرات الوزراء والمسؤولين والأكاديميين السعوديين من الجنسين، المشاركة في مبادرة تطوعية فريدة كشفت عنها الرياض، الجمعة، وتستهدف تقديم خبرات المتطوعين مجانًا للمتقدمين الذين يمثلون الطلبة، والأسر المنتجة، وشرائح أخرى في المجتمع.

وتحمل المبادرة اسم "تطوع بخبرتك"، وسيقدم فيها 10 وزراء من الحكومة السعودية، وعدد أكبر من المسؤولين والخبراء من قيادات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، خبراتهم في ورش تدريبية، ولقاءات جماهيرية، واستشارات فردية، وجلسات حوارية.

وتستهدف المبادرة ‏المنظمات غير الربحية، ورواد ورائدات الأعمال، ‏بجانب الأسر المنتجة، و‏طلبة التعليم العام والجامعي.

وتتميز المبادرة التطوعية بعدد المتطوعين ومناصبهم، لا سيما مشاركة الوزراء السعوديين، وهو ما خلت منه النسخة الأولى من المبادرة العام الماضي.