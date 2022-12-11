أردني يعثر على والدته المصرية بعد غياب 43 عاما (فيديو)

قاد منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شابًا أردنيًا إلى العثور على والدته المصرية، بعد رحلة غياب استمرت 43 عامًا، في واقعة لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وعرضت فضائية مصرية، تفاصيل القصة الغريبة، وبحسب ما جاء فيها، فقد تزوجت الأم المصرية قبل ما يزيد على 43 عامًا من شخص أردني وذهبت معه إلى بلاده وأنجبت منه طفلًا، ولكن بسبب خلافات مع الزوج أخذ منها طفلها عقب ولادته وأخبرها بأنه توفي.

ولم تتمكن السيدة المصرية التي تعيش في الغربة من التحقق من المعلومة، وغادرت الأردن عقب الانفصال عن الزوج الذي أخفى عنها أن ابنها الوحيد على قيد الحياة.

وبحسب رواية الشاب، فإنه عقب وفاة الوالد علم الابن من أقاربه في الأردن بأن والدته المصرية على قيد الحياة، وتعيش في بلادها، لكنه لم يعلم عنها شيئا، ليبدأ رحلة البحث عنها قبل 20 عامًا، أي وهو في عمر 23 عامًا.

وذكر الشاب، أنه سلك جميع الطرق للبحث عن والدته، إلا أن محاولات العثور عليها خلال تلك السنوات باءت بالفشل، إلى أن عثرت شقيقة والده على صورة لوالدته حينما كانت في عمر الشباب، وبدأ في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتم تداول منشور الشاب على "فيسبوك" بشكل سريع في مصر، وجاء فيه "أن شابًا من الأردن يحاول الوصول إلى والدته المصرية التي لم يرها منذ 43 عامًا، بسبب خلافات زوجية حينها، ووفاة الوالد".