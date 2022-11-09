اليمن.. كبسولات لطرد الجن وعلاج المس في تعز
أثار تداول صور تظهر كبسولات دوائية موصوفة لطرد الجن وعلاج المس والسحر والعين، حالة واسعة من الجدل والسخرية، في اليمن.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة يظهر فيها كيس به كبسولات دوائية متعارف عليها، وقد أرفقت بورقة كتب عليها "للعلاج بالقرآن" وأنها "أعشاب طبيعية منقية للدم وطاردة لآثار الأعمال الروحانية".
وأفادت بعض المصادر في اليمن أن تلك الصور تابعة لأحد المراكز الدينية في مدينة تعز، وأنها توصف للبعض بزعم علاجهم من السحر.
وتضمن الملصق المرافق للكبسولات اشتراطات التعامل معها، حيث يمنع حسب الوصفة الإكثار من المأكولات والمشروبات الغازية حارة الطبع والمنبهات، كما يمنع استخدامها أثناء فترة الحمل والرضاعة.
وتنتشر في الأوساط اليمنية أعداد كبيرة من المشعوذين والدجالين الذين يستغلون حالة الناس الاجتماعية ويحتالون عليهم بمبالغ كبيرة مقابل أوهام يبيعونها لهم.