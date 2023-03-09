حصول طفلي هاري وميغان على ألقاب ملكية رسمية

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تعميد الطفلة ليليبت واستخدامهما للألقاب الملكية، قائلًا: "تم تعميد الأميرة ليليبت ديانا يوم الـ3 من مارس الجاري على يد رئيس أساقفة لوس أنجلوس القس جون تايلور".

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، زعم المصدر أن دوقَي ساسكس دعوا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لحضور الحفل، لكن لم يحضر أيٌّ منهم.

يذكر أنه وفقًا للقواعد الملكية، لم يكن بإمكان آرتشي وليليبت المطالبة بالألقاب الملكية عند ولادتهما بسبب بعدهما في تسلسل العرش الملكي، لكن مع تتويج جدهما تشارلز ملكًا في سبتمبر الماضي، باتا أقرب للحصول على لقب أمير وأميرة.

ويأتي ذلك في أعقاب طلب الملك تشارلز من هاري وميغان إخلاء منزل فروغمور الريفي وعرضه على الأمير أندرو الذي يُقال إنه "يقاوم" أي محاولة لإخراجه من منزله الحالي.