حصول طفلي هاري وميغان على ألقاب ملكية رسمية
كشف مصدر مطلع أن طفلي هاري وميغان حصلا على ألقاب ملكية رسمية، عقب تعميد ابنتهما "ليليبيت ديانا" في حفل صغير بمدينة مونتيسيتو بكاليفورنيا الأسبوع الماضي.
ووفقًا للمصدر الملكي، سيشار لطفلي دوقَي ساسكس رسميًّا بـ"الأمير آرتشي" و"الأميرة ليليبت".
وأكد قصر باكنغهام، الأربعاء أن ألقاب الطفلين سيتم تحديثها على الموقع الإلكتروني قريبًا.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تعميد الطفلة ليليبت واستخدامهما للألقاب الملكية، قائلًا: "تم تعميد الأميرة ليليبت ديانا يوم الـ3 من مارس الجاري على يد رئيس أساقفة لوس أنجلوس القس جون تايلور".
ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، زعم المصدر أن دوقَي ساسكس دعوا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لحضور الحفل، لكن لم يحضر أيٌّ منهم.
يذكر أنه وفقًا للقواعد الملكية، لم يكن بإمكان آرتشي وليليبت المطالبة بالألقاب الملكية عند ولادتهما بسبب بعدهما في تسلسل العرش الملكي، لكن مع تتويج جدهما تشارلز ملكًا في سبتمبر الماضي، باتا أقرب للحصول على لقب أمير وأميرة.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب الملك تشارلز من هاري وميغان إخلاء منزل فروغمور الريفي وعرضه على الأمير أندرو الذي يُقال إنه "يقاوم" أي محاولة لإخراجه من منزله الحالي.
وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كان هاري وميغان سيحضران تتويج الملك والملكة في مايو المقبل؛ نظرًا للنزاعات العلنية بينهم، إذ قال المتحدث باسم هاري وميغان إنهما تلقيا دعوات عبر البريد الإلكتروني لحضور حفل التتويج، لكنه لم يكشف عن "ما إذا كان الزوجان يخططان لقبول الدعوة والحضور أم لا".