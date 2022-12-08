ضد الرجل هذه المرة.. العنف الأسري ينتشر بين العائلات المغربية في إيطاليا

ضحايا الزواج التقليدي

وقال مقران رحمان (اسم مستعار)، (54 عاماً) لـ"إرم نيوز": "عانيت من كل أشكال العنف من قبل زوجتي مهدية (اسم مستعار)، (31 عاماً) بعد أن استقدمتها عبر فيزا لم الشمل إلى المغرب".

وأضاف رحمان الذي يعمل محاسباً في متجر تسكو: "تزوجت مهدية زواجاً تقليدياً عبر الأصدقاء والأقارب في المغرب، ولم نتعرف على بعض بما فيه الكفاية قبل الزواج، بسبب خبرتي المتواضعة في التواصل الاجتماعي".

تزوج رحمان مهدية زواجاً نظامياً خلال إجازة له في المغرب ثم سافر إلى إيطاليا بعد أن وعدها بأنه سيلمّ شمل العائلة عندما يصل، وبدأت المشكلات بينهما بعد أشهر من وصولها.

عنف لفظي وجسدي وتهديد بالجنس

وتابع: "بمجرد حصولها على أوراق الإقامة تغيرت معاملتها، وبدأت ترفضني كزوج في السرير وفي كل تفاصيل الحياة الزوجية، ولجأت إلى صديقة مغربية لديها هنا في تورنتو تعمل في منظمة لحماية المرأة، وقامتا بتهديدي بزجي في السجن".

ويتعرض رحمان للعنف اللفظي والجسدي في بعض الأحيان من زوجته، ويشك بأنها على علاقة بشاب صغير من أصول فرنسية، ويخشى من الطلاق لاعتبارات اجتماعية ولأن زوجته تعده بأن تنجب له طفلاً بعد عام.