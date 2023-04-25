الموت الجماعي لأتباع بول ماكنزي يعيد للأذهان مشروع "معبد الشعوب"
تعيد واقعة انتشال 83 جثة معظمها من مقابر جماعية في غابة في كينيا، يعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية آمنوا أنهم سيدخلون الجنة إذا ماتوا جوعا، إلى الأذهان موت مئات التحقوا بطائفة أطلق عليها اسم "معبد الشعوب".
وقبل أيام، أعلن قائد الشرطة الكينية انتشال جثث 58 شخصا ماتوا جوعا قبل أن يرتفع العدد، وسط مخاوف من العثور على مزيد من الجثث بعد اختفاء 112 شخصا تم الإبلاغ عنهم سابقا.
ويعيش أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم كنيسة "جود نيوز" الدولية في تجمعات سكنية منعزلة في منطقة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا الكينية.
وتتشابه ظروف هذه الطائفة مع طائفة مماثلة، أطلق عليها اسم "مدينة جونز" أو مشروع "معبد الشعوب" الزراعية، حيث قضى منها 913 شخصا بسبب مزاعم دينية.
معبد الشعوب
أصبحت مجموعة "معبد الشعوب" سيئة السمعة مع اكتشاف موت 913 شخصا في مستعمرة، بينهم 200 طفل على الأقل، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1978.
وانتحر أبناء وأطفال هذه المجموعة بتسميم أنفسهم بمادة السيانيد، كما عثر لاحقا على خمسة أشخاص مقتولين قرب مدرج هبوط للطائرات في جورج تاون عاصمة غيانا.
وعرفت تلك الجماعة بجماعة الأب جيم جونز، وهي طائفة بروتستانتية متطرفة تأسست في كاليفورنيا عام 1963 وبلغ عدد أعضائها 30 ألفا.
تلقى الأب جونز، آنذاك، تزكيات من عدد من رجال الكونغرس وعمدة سان فرانسيسكو وكذلك زوجة الرئيس كارتر، ما شجع في حينها حاكم غيانا على منحه قطعة أرض بلغت مساحتها 37 ألف فدان، ليقيم عليها مستعمرته ويحقق حلمه المزعوم بتجمع يؤمن بالإخاء بعيدا عن الطبقية.
لكن هذه المستعمرة ارتبطت فيما بعد بحادثة رهيبة لانتحار المئات من النساء والرجال والأطفال وعلى رأسهم رئيس الطائفة الأب جونز، الذي قاد عملية الانتحار الجماعي بما يشبه طقسا دينيا.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1987، قرر جيم جونز جمع أتباعه في قرية صغيرة في غيانا بأمريكا الجنوبية، وأقنعهم أن يشربوا مادة السيانيد السامة الممزوجة بعصير العنب، فيما قامت القيادات الخاصة بالجماعة بحقن الأطفال الصغار بمادة السيانيد.
ولم ينجُ من هذه المجزرة سوى اثنين فقط، وأطلق جونز وأتباعه على هذه العملية "الانتحار الثوري". بينما أصدر الأب جونز أوامرا لقتل خمسة أشخاص بينهم عضو الكونغرس ليو رايان، الذي كان هناك لاكتشاف ما كان يحدث، فيما قتل أربعة أعضاء آخرون من الجماعة بناء على أوامر جونز.
وتعد أحداث "معبد الشعوب" أكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ الحديث.