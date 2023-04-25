الموت الجماعي لأتباع بول ماكنزي يعيد للأذهان مشروع "معبد الشعوب"

تعيد واقعة انتشال 83 جثة معظمها من مقابر جماعية في غابة في كينيا، يعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية آمنوا أنهم سيدخلون الجنة إذا ماتوا جوعا، إلى الأذهان موت مئات التحقوا بطائفة أطلق عليها اسم "معبد الشعوب".

وقبل أيام، أعلن قائد الشرطة الكينية انتشال جثث 58 شخصا ماتوا جوعا قبل أن يرتفع العدد، وسط مخاوف من العثور على مزيد من الجثث بعد اختفاء 112 شخصا تم الإبلاغ عنهم سابقا.

ويعيش أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم كنيسة "جود نيوز" الدولية في تجمعات سكنية منعزلة في منطقة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا الكينية.

وتتشابه ظروف هذه الطائفة مع طائفة مماثلة، أطلق عليها اسم "مدينة جونز" أو مشروع "معبد الشعوب" الزراعية، حيث قضى منها 913 شخصا بسبب مزاعم دينية.