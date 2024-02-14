هربًا من دفع الفاتورة.. امرأة تتسلل من المستشفى بعد خضوعها لعملية (صور)
حاولت امرأة التسلل من أحد مستشفيات إسطنبول بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، هروبًا من دفع الفاتورة.
واستطاع المارة التقاط صورة للمرأة التي غادرت مستشفى خاصًا في حي "سيسيل" في المدينة التركية الأكثر ازدحامًا، حيث شُوهدت وهي تجادل عددًا من الأطباء والممرضين في الشارع، مرتدية روب المستشفى الأزرق والشبشب الأبيض، بينما ظهر وجهها ملفوفًا بالضمادات.
وقال موظفو المستشفى لموقع "ntv" التركي إن المرأة نهضت من سريرها وحاولت الهروب فور تراجع أثر البنج بعد ساعات فقط من خضوعها لعملية جراحية في الوجه.
وأكد الموظفون أن المرأة أجنبية، دون الكشف عن هويتها أو جنسيتها، مشيرين إلى أنها حضرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية، وبعد استشارة الأطباء وافقت على الإجراء وتكلفته، لكن بمجرد أن تمكنت من المشي بعد العملية، حاولت التسلل إلى خارج المستشفى دون تسديد الفاتورة.
وأضافوا: "لسوء حظها، تمكنا من رصدها وهي تغادر المستشفى، وبعد مواجهتها حاولنا منعها من الخروج لحين وصول رجال الأمن، إلا أنها شتمتنا بلغة أجنبية" .
يذكر أنه تم اصطحاب المريضة لاحقًا إلى داخل المستشفى، وحتى الآن لم يتبين كيف تم حل النزاع لاحقًا.