هربًا من دفع الفاتورة.. امرأة تتسلل من المستشفى بعد خضوعها لعملية (صور)

حاولت امرأة التسلل من أحد مستشفيات إسطنبول بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، هروبًا من دفع الفاتورة.

واستطاع المارة التقاط صورة للمرأة التي غادرت مستشفى خاصًا في حي "سيسيل" في المدينة التركية الأكثر ازدحامًا، حيث شُوهدت وهي تجادل عددًا من الأطباء والممرضين في الشارع، مرتدية روب المستشفى الأزرق والشبشب الأبيض، بينما ظهر وجهها ملفوفًا بالضمادات.