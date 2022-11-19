"خطورة صحية بالغة".. حرّاقات النفط تهدد حياة سكان شمال سوريا

تتمتع مناطق شمال شرق سوريا، مثل مدينة "ديريك"، و"رميلان"، و"السويدية"، و"قره تشوك"، و"تل عدس"، بثروات نفطية هائلة، وخلال سنوات الحرب أقدم السكان المحليون من أصحاب رؤوس المال على اختراع ما يُعرف بـ"الحرّاقات" وتشغيل العمال بأجور زهيدة لاستخراج النفط وتكريره بطرق بدائية، ما خلق أضراراً صحية ونفسية بالغة الخطورة.

ويشكو مواطنون لا يبعد سكنهم سوى بضع كيلومترات عن أماكن تمركز هذه الحرّاقات، من تعرضهم للأذى والقلق النفسي من أمراض خطيرة جراء التلوث البيئي الكبير والانبعاثات السامة في الهواء، بالإضافة إلى جريان مياه "وادي الأملاح" الملوّثة بالنفط في قرى المنطقة.