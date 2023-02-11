إنقاذ كلب بعد بقائه 3 أيام تحت الأنقاض في زلزال تركيا
أظهر مقطع فيديو متداول من ولاية هاتاي جنوب تركيا، عملية إنقاذ طالت كلبا بعد مضي 3 أيام على بقائه تحت الأنقاض.
وعملت فرق الإنقاذ على إخراج الكلب، الذي ظهر رأسه العالق بين الأنقاض، حيث تم انتشاله بحذر بعد إزاحة الركام من حوله.
وأظهر المقطع المتدول أحد رجال الإنقاذ وهو يقوم بسقي الكلب، الذي بدا بصحة جيدة، قبل إخراجه شيئا فشيئا.
ونجح رجال الإنقاذ بانتشال الكلب، وسط فرحة بالعثور عليه حيا.
وشارك في عمليات الإنقاذ، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها تركيا،31 ألفا من رجال الإنقاذ في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة.
ويتلقى نحو 80 ألفا العلاج في المستشفيات بينما أصبح 1.05 مليون شخص بلا مأوى بسبب الزلزال وانتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة.