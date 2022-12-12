طفل كازاخستاني أول حامل لطرف اصطناعي متحرك من "ليغو"

منحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية طفلًا كازاخستانيًا يعاني من ضمور في أطرافه السفلية، لقب أول حامل لطرف اصطناعي متحرك من العلامة التجارية "ليغو".

والطفل الذي يدعى "بيكنور زانيبكولي" (10 أعوام)، وُلد بتشوه خلقي منع أطرافه السفلية من النمو بشكل طبيعي، وهي حالة مرضية نادرة تُعرف باسم "تَفَقُّم الأطراف".

وبحسب وسائل إعلام محلية في كازاخستان، فإن الفضل في حصول الطفل "زانيبكولي" على الطرف الاصطناعي من العلامة التجارية الشهيرة بصناعة مكعبات التركيب "ليغو"، يعود إلى مراهق من أندورا يعاني من حالة مرضية مشابهة، يدعى ديفيد أغيلار.