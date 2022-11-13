عريس يقدم لعروسه أعلى مهر في تاريخ الكويت

سجلت الدوائر المختصة في دولة الكويت رقما قياسيا لأعلى مهر قدمه عريس لعروسه هو الأكبر في تاريخ البلد الخليجي.

وبحسب صحيفة "الراي" المحلية، بلغ المهر نحو مليون دينار كويتي قدمه العريس على ورقة شيك لعروسه.

وقيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح بين دينار وربع مليون دينار، حسب المركز الاجتماعي للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت الجهات المعنية زواجاً بلغت قيمة المهر فيه مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تقريباً في تاريخ الزيجات بدولة الكويت.

وقالت مصادر إنه "لا يوجد في الكويت حد أدنى أو أعلى للمهور، باعتبار أن ذلك خاضع للعرف الاجتماعي وتقدير كل طرف للآخر، ولا تتدخل فيه أي جهة".