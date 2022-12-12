من التحدث في المصعد إلى الكعب العالي.. ما أغرب محظورات الدول؟

لكل بلد قواعده وقوانينه الخاصة التي يجب على المواطنين والسياح الالتزام بها، وفي حين أنه قد تتشابه بعض القواعد بين البلدان، إلا أن بعض البلاد قد تسن قوانين غير متوقعة.



وفي القائمة التالية، نستعرض بعضًا من أغرب المحظورات حول العالم:



الأدوية في اليابان



في حين أنه من الطبيعي حظر الممنوعات وما يُصنف كمخدرات، إلا أن الأمر يختلف في اليابان، فالكثير من الأدوية والعقاقير الشائعة في معظم البلدان، محظورة في اليابان وتعتبر غير قانونية.

الانحناء في كوريا الشمالية



تسنّ كوريا الشمالية قواعدها الصارمة على سياحها، وليس مواطنيها فقط، وأحد أهم القوانين التي لا تتسامح البلد في تخطيها، هو الانحناء لصور كيم جونغ أون، ومن يَغفل عن ذلك يُعاقَب بشدة.



العلكة في سنغافورة



يحظر قانون سنغافورة مضغ العلكة، ومخالفة ذلك يمكن أن تؤدي لغرامة كبيرة.

إنقاذ غريق في الصين



تحظر الصين إنقاذ شخص يغرق، إذ تعتبر أعراف ومعتقدات تلك البلاد أن ذلك تحديًا لقدر الشخص.



الكعب العالي في اليونان



يعتبر ارتداء الكعب العالي ممنوعًا في اليونان، إذ تنص القوانين على ضرورة ارتداء أحذية لا تتلف طرق البلد الأثرية.



التفاح في نيوزيلندا



رغم شيوع فاكهة التفاح في معظم البلدان، إلا أن نيوزيلندا تحظر إحضار المسافرين للتفاح، خوفًا من احتوائه على بكتيريا أو أي ملوثات.