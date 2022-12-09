ذوو التوأمين "حسانة وحسينة" يترقبون نجاح عملية فصلهما في السعودية

يترقب ذوو التوأمين السياميين النيجيريين "حسانة وحسينة" نجاح عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية.

وينتظر الأهل ما ستسفر عنه الفحوص المقررة لحالة طفليهما الملتصقين ومدى إمكانية إجراء عملية لفصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني، الذي سبق أن أشرف على عشرات عمليات فصل لتوائم سيامية.

وكان التوأمان السياميان قد وصلا برفقة والديهما إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الخميس، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.