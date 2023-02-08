الفلبين تعلن إيقاف إرسال عمالتها "مؤقتا" إلى الكويت
أعلنت الفلبين عن إيقاف إرسالها عمالتها المنزلية إلى دولة الكويت، بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها عاملة فلبينية تُدعى جوليبي رانارا.
وبحسب وسائل إعلام فلبينية، فقد صرحت وزيرة العمال المهاجرين سوزان أوبل بالقول: "إنه تقرر وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت، لحين إجراء إصلاحات كبيرة وإقرار ضمانات لحماية العمالة، وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات في المباحثات ومراجعة الاتفاقية الثنائية".
وقبل نحو أسبوع، أعلنت الحكومة الفلبينية تعليق طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت.
وبحسب صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، فإن التعليق جاء لحين وضع لوائح جديدة لإرسال العمالة.
وقال المتحدث باسم إدارة العمال المهاجرين، توبي نبيريدا، آنذاك، إن العمل جارٍ في الوقت الحالي على اللوائح الجديدة لقواعد الاتحاد الدولي للعمال المهاجرين.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولة عن مكتب العمال الوافدين في الكويت كاثرين دولادول، أعلنت بدء العمل على وضع لوائح جديدة لعملية الاعتماد وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة الرقابة المالية الفلبينية، اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني 2023.
وأشار رئيس إدارة رعاية العمال الأجانب أرنيل إجناسيو إلى أن "الاختلافات في الثقافة الفلبينية وتلك الموجودة في دول الشرق الأوسط أصبحت أسبابًا شائعة للصراع الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى المشكلات".
ورأى إجناسيو، أن ما معدله 20 عاملا فلبينيا في الكويت يلتمسون اللجوء في الملجأ الذي تديره الحكومة في الكويت، لكنه رفض تصنيفه على أنه عدد كبير.
وذكر أن الحكومة الكويتية تقوم بالفعل بإعداد مأوى أكبر لاستيعاب جميع العمال الفلبينيين المنكوبين الذين يطلبون المساعدة.
وفي غضون ذلك، أعربت مستشارة التوظيف في مانيلا ماني جيسلاني عن معارضتها الشديدة لدعوات حظر نشر العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، مشيرة إلى أنّ الحظر قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين؛ لأنه قد يشجعهم على مغادرة البلاد بشكل غير قانوني.
ورأت أنه بدلاً من فرض الحظر، فإنه يجب حث الحكومة على تقييم الوضع الحالي والحد من عدد أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، مع المطالبة بإجراءات لحماية العمالة.