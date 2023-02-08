الفلبين تعلن إيقاف إرسال عمالتها "مؤقتا" إلى الكويت

أعلنت الفلبين عن إيقاف إرسالها عمالتها المنزلية إلى دولة الكويت، بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها عاملة فلبينية تُدعى جوليبي رانارا.

وبحسب وسائل إعلام فلبينية، فقد صرحت وزيرة العمال المهاجرين سوزان أوبل بالقول: "إنه تقرر وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت، لحين إجراء إصلاحات كبيرة وإقرار ضمانات لحماية العمالة، وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات في المباحثات ومراجعة الاتفاقية الثنائية".

وقبل نحو أسبوع، أعلنت الحكومة الفلبينية تعليق طلبات اعتماد وكالات التوظيف في الكويت.