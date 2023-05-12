السعودية تعلن انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول من السودان
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انتهاء تنفيذ عمليات إجلاء مواطنيها ورعاياها من السودان، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وأفاد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، شملت 8455 شخصًا هم (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات).
وأوضح البيان أنه تم إجلاء الأفراد بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.
وبحسب البيان، ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.
وعبّرت وزارة الخارجية عن شكر الحكومة السعودية للسودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تقدمت بالشكر إلى جميع حكومات الدول التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.