بعد أشهر على تقلده المنصب.. استقالة مدير جامعة الكويت يوسف الرومي

قدم مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي، الإثنين، استقالته إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، بعد أشهر على توليه هذا المنصب.

وجاء في تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "الرومي قدَم استقالته بعد مرور قرابة 8 أشهر فقط على تقلُده لهذا المنصب"، فيما كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، عن أسباب استقالة الرومي التي تم تقديمها عقب لقاء جمعه مع وزير التربية والتعليم العالي.

وحسب المصادر، فإن من بين هذه الأسباب "البرنامج الإنشائي لجامعة الشدادية التي استقبلت قبل ثلاثة أعوام الدفعة الأولى من طلبتها، وإحالة أحد أساتذة الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق على خلفية تغريدات عبر منصة (تويتر)".

وقالت المصادر إن "نائبي المدير الدكتور محمد الأنصاري والدكتور أسعد الراشد، قدما استقالتهما تضامناً مع المدير الرومي"، فيما أكدت صحيفة "الجريدة" الكويتية خبر تقديم الاستقالة، لافتةً إلى أن "قبولها من عدمه بيد وزير التربية والتعليم العالي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي على خبر الاستقالة وأسبابه حتى إعداد هذا التقرير.

وأعاد كثير من المدونين بينهم أكاديميون تداول خبر الاستقالة الذي تباينت ردود الأفعال تجاهه، بين من أثنى على الرومي وعلى ما قدمه للجامعة خلال فترة توليه للمنصب القصيرة، وبين من انتقده وانتقد قراراته وسياسته في إدارة الجامعة.