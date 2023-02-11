فرق الإنقاذ السعودي تنقذ امرأة حامل بعد بقائها 5 أيام تحت أنقاض زلزال تركيا

وفي ذات السياق، قالت السلطات التركية، اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أن حوصرتا لمدة 122 ساعة تحت الأنقاض.

وتجاوز عدد القتلى 24150 في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت يوم الإثنين الماضي.

وتعمل فرق من عشرات الدول ومنقذون ليلا نهارا وسط أنقاض الآلاف من المباني المنهارة لانتشال الناجين المدفونين تحت الأنقاض، وفي درجات حرارة شديدة البرودة، ويدعو المنقذون لالتزام الصمت على نحو مستمر لإصغاء السمع والتقاط أي أصوات ناجين من تحت الركام.