نازحون في مدارس الحسكة السورية.. دون مساعدات ولا خيام

يشكو نازحون في مدارس مدينة الحسكة وأريافها، شمال شرق سوريا، توقف الدعم لهم من قبل المنظمات والجهات المسؤولة عن النازحين، وكذلك ضعف البنية التحتية للمدارس التي انتقلوا إليها بدلاً من الخيام.

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا، خلال السنوات الأخيرة، موجات نزوح عدة، آخرها كانت في عام 2019 عقب العملية العسكرية التركية، وعلى إثرها استقر نازحون في مدارس بالحسكة، يقدر عددها نحو (50) مدرسة.